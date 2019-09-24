الخيول العربية الأصيلة ترجع أصولها إلى 4500 سنة، حيث عاشت الخيول العربية في الجزيرة العربية وانتشرت بعد ذلك في باقي دول وبلدان العالم، عن طريق التجارة والحروب وغيرها، وتتميز الخيول بشكلها الجميل وسرعتها الفائقة، وهذا ما يجعل أسعارها مرتفعة، وخلال الأسطر التالية سنذكر أغلى أنواع الخيول حول العالم، وهي نقلا عن موقع"indiatoday" كالآتي:

تم شراء هذا الخيل من قبل "جودلفين ريسينغ" في عام 2006 وهو من أحد الفرق العالمية لسباقات الخيل، وهذا الخيل عند شرائه كان يبلغ من العمر تسع سنوات.

تم شراء جليل أيضا من "جودلفين ريسينغ" في عام 2006 وكان عمره عامين، لكن مسيرته في السباقات كانت قصيرة، حيث تقاعد في عام 2008 بسبب إصابته.

اشترت" Aston Upthorpe Stud" وهي شركة تربية خيول، هذا الخيل بهذا السعر المبالغ فيه لكونه من أحد أبناء سلالة "نورثرن دانسر"، لكنه كان بطيئا جدا ف السباق، وكان يعاني من مشاكل في الخصوبة مما جعله غير لائقا حتى للتكاثر.

اشترى أستون أبثورب ستود الخيل" ميدان" في عام 2016، وتسابق به عدة مرات لكنه لم يفز أبدا.

كانت سياتل تعرف باسم أغلى دول العالم، لهذا اشترت ذلك الخيل بهذا السعر المرتفع، لكنه فاز بسباقين، وتوفي بعدها بعام فشراؤه لم يكن ناجحا كما كان متوقعا.

كان معروفا كواحد من أفضل خيول القفز في العالم، واشترى من قبل "جان ميداليمز جولد توبس" وهو مدرب فريق قطر لعروض القفز.