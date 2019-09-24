كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن أرقام ضخمة، ترصد حجم الخسائر التي تسببها الأرانب، والتي يتم تربيتها كحيوانات الأليفة في المنازل البريطانية، إذ كشفت أن الأرانب، تسبب خسائر قدرها حوالي 50 مليون جنيه إسترليني للتجهيزات والأثاث المنزلي في بريطانيا كل عام.

وعلى الرغم من أن الأرانب محبوبون كثيراً للأطفال كحيوانات أليفة، إلا أنها تعد وجوداً مكلفاً في العديد من المنازل، حيث تدمر الكابلات الكهربائية وتأكل في بعض الأحيان السجاد.

وتكشف الأرقام أن مليون أسرة في البلاد لديها أرانب تنفق 46.8 مليون جنيه إسترليني سنوياً على تغطية الأضرار ودفع فواتير التنظيف، أو ما يقرب من 50 جنيهاً إسترلينياً لكل أسرة.

وكانت الكلاب الأكثر تدميرا، حيث كلف كل كلب صاحبه حوالي 90 جنيه إسترليني في السنة.

بالنسبة لأصحاب القطط في البلاد البالغ عددهم 11.1 مليون، كانت الأخبار أفضل مع وجود فاتورة سنوية بقيمة 340 مليون جنيه استرليني لتلفيات أضرار المنازل، وعندما سئل عما إذا كانت حيواناتهم الأليفة تسببت في أي ضرر لمنزلهم، اعترف 70% في المائة من جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بأن حيواناتهم سببت تلفيات كبيرة في منازلهم.