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رقم الخبر: 264346 تاريخ النشر: أيلول 23, 2019 الوقت: 15:35 الاقسام: منوعات  
فندق تركي يسمح للنزلاء بتحطيم الأدوات الزجاجية والإلكترونية

فندق تركي يسمح للنزلاء بتحطيم الأدوات الزجاجية والإلكترونية

قرر فندق تركي تقديم خدمة غريبة تتمثل في قضاء فترة في "غرفة التغلب على الضغط النفسي"، حيث يمكن للضيف تحطيم الأطباق الزجاجية وتكسير أجهزة إلكترونية وغيرها.

وقال اتحاد وكالات ومكاتب السفر والسياحة "ATOR"، إن الفندق يقع في مدينة ألانيا التركية، ويقدم لزبائنه خدمة rageroom (غرفة الغضب).

وبعد ارتداء ملابس وقاية خاصة، يمكن للسائح بعد دخوله الغرفة أن يقوم بتكسير الأواني الزجاجية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وغيرها. وبهذا الشكل، يرغب أصحاب الفكرة في تنويع استجمام وراحة السائحين وتخليصهم من الملل.

ويقول أصحاب الفندق إن خدمات rageroom، تستخدم بشكل رئيس من قبل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و38 عاما.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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