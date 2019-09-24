فر نمر من مزرعة في المدينة المنورة، ليتحرك بحرية تامة ويقتل شخصا ومجموعة حيوانات قبل أن تتم السيطرة عليه، حسب تقارير صحفية محلية.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن النمر كان موجودا داخل مزرعة في أبو الدود بمنطقة البيضاء في المدينة المنورة، وأن عاملا نسي إغلاق باب المزرعة، الأمر الذي سمح للنمر بالخروج منها.

وكشفت الصحيفة أن النمر قتل عاملا في المزرعة، فضلا عن 8 رؤوس من الغنم وحمار وكلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا أنباء عن هروب نمر، وأفاد بعضهم بأنه تم العثور على النمر والسيطرة عليه.