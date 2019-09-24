أعلن الأطباء أن الشباب بحاجة إلى أن يمشوا ما لا يقل عن 10 آلاف خطوة في اليوم، أما كبار السن بحاجة إلى أن يخطوا ما يصل إلى 5-7 آلاف خطوة في اليوم لتجنب المشاكل الصحية.

وقال الطبيب الروسي بمناسبة اليوم الخالي من السيارات، 22 سبتمبر/أيلول، يوري كونيف، في حال مشى الشاب أقل من 10 آلاف خطوة والكبار في السن أقل من 7-6 آلاف خطوة في اليوم والمسن أقل من 5 آلاف خطوة فإن نظام القلب والأوعية الدموية يضعف، بغض النظر عما يفعله، فكل ذلك لا يضاهى مع المشي.

ووافق رئيس منظمة الصحة العامة في روسيا الطبيب، وأضاف: في حال مشى الشخص ثلاثة دقائق ينخفض ضغط دمه أما إذا مشى خمس دقائق فيتحسن مزاجه وأما إذا مشى 10 دقائق فيتحسن تفكيره الإبداعي.

في وقت سابق، نشر العلماء في كلية الطب بجامعة هارفارد في يونيو/حزيران، نتائج الدراسة التي شاركت فيها 16.7 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 62 و 101 عاماً وتمت متابعتهن لمدة أربع سنوات. وقاست المشاركات طوال فترة التجربة عدد خطواتهن وسرعة الحركة باستخدام أجهزة خاصة.

ووفقا للعلماء، لوحظ أن معدل الوفيات كان أعلى بين اللواتي مشين أقل من 2.2 ألف خطوة في اليوم. في الوقت نفسه، كان لدى اللواتي مشين 4.4 ألف خطوة يومياً مؤشرات أفضل بكثير، ولم تعش 504 امرأة لمعرفة نتائج البحث.