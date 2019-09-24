أحرزت ايران المركز الثالث في الاولمبياد العالمية للمخ والاعصاب "Brain Bee" لهذا العام المقامة في كوريا الجنوبية.

أن ممثلة ايران الموفدة الى الاولمبياد العالمي لعلوم المخ والاعصاب "Brain Bee" في كوريا الجنوبية "كمن صوفي آبادي" تمكنت من احراز المركز الثالث من بين المشاركين من 28 بلدا في العالم.

وقال الدكتور "محمد علي جغتايي" المستشار الاعلى لهيئة العلوم والتكنولوجيا المعرفية ورئيس جمعية الاعصاب في ايران: ان مسابقات علوم المخ والاعصاب تتعلق بمجال الاعصاب وتقام كل عام تحت رعاية الجمعية الدولية لعلوم الاعصاب في احدى الدول في العالم وبالتزامن مع اهم المؤتمرات الدولية في المجال المذكور.

ويذكر أن صوفي آبادي سبق واحرزت المقام الاول في النسخة الوطنية من مسابقات علوم المخ والاعصاب في ايران وتم ايفادها الى كوريا الجنوبية لتمثل بلادها في مسابقات (Brain Bee).