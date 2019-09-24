"الذُّهان" هو مصطلح طبي نفسي للحالات العقلية التي يحدث فيها خلل ضمن إحدى مكونات عملية التفكير المنطقي والإدراك الحسي.

وفي هذا الصدد قالت الطبيبة النفسية الإيرانية، عاطفة قنبري، في تصريح لمراسل فارس، إنّ من يعاني "الذهان" يتعرض لنوبات هلوسة وهذيان وبالتالي تبدر منه تصرفات غير طبيعية.

وأضافت أن من يعاني المرض المذكور يصيبه خلل في الحواس الخمس، حيث يرى أشياءً ويسمع أصواتاً لا أثر لها في عالم الواقع على الإطلاق.

وتابعت ان الذهان له أنواعه؛ فمنه ما يدعى الهلوسة السمعية التي تعتبر أبسط أنواع المرض المذكور وأكثرها شيوعاً، حيث يسمع المصاب بها أصواتاً أو يتلقى أوامر لا يسمعها الأشخاص المحيطون به.

واضافت قائلة إنّ المصاب بالذهان قد يصاب بالأوهام، حيث يتبنى أفكارا خاطئة وإن تم تقديم أدلة دامغة على عدم صحة ما تبناه فلن يقبل بها مطلقاً، فعلى سبيل المثال ان المصاب يتوهم بأن زملاءه تآمروا عليه ويريدون الإطاحة به. وفي حال تقديم أدلة بيّنة بأنه على خطأ، وأن ظنه ليس في محله.. لن يقبل بها مطلقاً.