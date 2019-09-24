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رقم الخبر: 264336 تاريخ النشر: أيلول 23, 2019 الوقت: 15:31 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
مواد نانوية إيرانية تساعد في التخلص من القشرة

مواد نانوية إيرانية تساعد في التخلص من القشرة

قامت شركة ايرانية بإنتاج مواد نانوية كذرات السلنيوم واوكسيد القصدير وكلوئيد الفضة تساعد في التخلص من القشرة بعد اضافتها الى الشامبو .

إن قشرة الرأس من المشاكل الشائعة بين الناس والتي تُصيب فروة الرأس، وتظهر على شكل رقائق بيضاء ذات مظهر زيتي، ويُمكن مُلاحظتها على الشّعر من الخارج وعلى الأكتاف، وقد تُسبب الحكة في بعض الأحيان، إلاّ أنها ليست خطيرة أو مُعدية، لكنها محرجة، وفي بعض الحالات قد يكون من الصعب حلها.

وقامت شركة آرمان الايرانية بانتاج مستحصلات نانوية من ذرات السلنيوم واوكسيد القصدير وكلوئيد الفضة التي تتميز بخاصية التنظيف حيث تم اضافتها الى الشامبو فكانت النتيجة التخلص من قشرة الرأس.

قالت مديرة الانتاج في الشركة " محبوبة دولتياري" يتم استخدام الذرات النانوية في كثير من الصناعات منها في انتاج انواع الشامبو مبينة ان شركتها الاولى في ايران انتجت مستحصلات نانوية وبشكل تجاري تضاف الى الشامبو للتخلص من قشرة الرأس.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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