حازت الممثلة الإيرانية فريبا طالبي على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان سالنتو الإيطالي، لتمثيلها في فيلم «قد رحل» للمخرج مهدي إسماعيلي.

والفيلم هو أول أعمال المخرج مهدي إسماعيلي، وفي أول حضور دولي له تمكن الفيلم بالتألق من خلال اكتساب الممثلة فريبا طالبي جائزة أفضل ممثلة سالنتو الإيطالي، حيث أدت طالبي في الفيلم دور بنت صماء.

وأقيمت الدورة الـ16 من مهرجان سالنتو الإيطالي في الفترة 4 حتى 8 من سبتمبر 2019، حيث خصصت قسماً لتسليط الضوء على الثقافة والفن في إيران، وذلك من خلال عرض فيلمين طويلين، وفيلمين وثائقيين.

وجاء في ملخص قصة الفيلم: أدى الجفاف إلى مغادرة أهالي إحدى القرى بحيث لم يبق فيها سوى رجل عجوز مع بنته الصماء، ومع تدهور الأوضاع يقرر الرجل العجوز إحياء قناة المياه بالقرية لكي يعيد أهالي القرية إليها، فيأتي بحفار شاب، وتبدأ صلة بين الحفار الشاب والبنت الصماء، وهو ما لا يروق للرجل العجوز.