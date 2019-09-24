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رقم الخبر: 264333 تاريخ النشر: أيلول 23, 2019 الوقت: 15:40 الاقسام: ثقافة وفن  
مخرج إيراني ضمن حكام مهرجان إيماجينينديا الإسباني

مخرج إيراني ضمن حكام مهرجان إيماجينينديا الإسباني

تم اختيار المخرج الإيراني مهدي رحماني ضمن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان إيماجينينديا (Imagineindia) السينمائي الدولي الذي يقام خلال عام 2020 الميلادي في إسبانيا جنوب غرب أوروبا.

المخرج مهدي رحماني هو خريج فرع الإخراج من كلية الإذاعة والتلفزيون الإيراني وقد شارك العام الماضي ضمن لجنة تحكيم الدورة الثامنة عشرة من هذا المهرجان الإسباني وتمت دعوته هذا العام أيضا ليحكم في هذا الحدث الفني الذي تترأس النجمة الإيرانية مهتاب كرامتي لجنة التحكيم لدورته التاسعة عشرة إلى جانب حكام بارزة من بريطانيا وأستراليا وألمانيا والهند وبولندا وكوريا الجنوبية.

وسيقام مهرجان إيماجينينديا السينمائي الدولي سنوياً حيث يستضيف الأفلام الروائية والأفلام الوثائقية والقصيرة من جميع أنحاء العالم وتنطلق فعاليات دورته التاسعة عشرة اعتبارا من السابع عشر حتى الحادي والثلاثين من مايو/ أيار  2020 في مدريد العاصمة الإسبانية.

وقد عمل رحماني منتجا ومخرجا وكاتبا للسيناريو ومدرسا سينمائيا ويحمل في ملفه الفني عدة جوائز وله العديد من الأفلام السينمائية والتلفزيونية أبرزها «الآخر» و«الخفي»، «الثلج»، «بطاقة الرحلة» ومسلسل «الدورية الخاصة» التلفزيوني.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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