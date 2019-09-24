قال رئيس مركز ابحاث المسالك البولية التابع لجامعة طهران للعلوم الطبية "د. محمد كاظم اقاميري"، ان عملية انتاج المثانة الإصطناعية داخل البلاد، دخلت مرحلة التجريب الحيواني حاليا.

اوضح اقاميري ان تدشين هذا المشروع بدأ منذ 4 اعوام ونصف في ايران، وقد بلغ اليوم حيّز التجريب الحيواني، ليتم بعد اجتياز هذه المرحلة اختياره على جسم الانسان.

واكد هذا الدكتور الاخصائي الايراني انه في حال نجاح عملية انتاج المثانة الاصطناعية ومراحل التجريب ذات الصلة، سيتم استخدام هذا الجهاز لمعالجة المرضى على الصعيد العالمي.