تنطلق فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان السليمانية السينمائي الدولي تحت شعار «سرطان الأرض» من أيام 1 حتى 7 اكتوبر/تشرين الأول 2019 في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وتشرف على تنظيم النسخة الرابعة لمهرجان هذا العام شركة «مستي فيلم» للأفلام وبإدارة «فؤاد جلال»، وبرئاسة «ملا بختيار» مسؤول القسم الخاص بدعم هذا المهرجان واحدى الشخصيات السياسية البارزة في إقليم كردستان العراق، والادارة الفنية يشرف عليها «دانر عمر فارس» علاوة على مديرة التنسيق والتنظيم «لينا رضا».

يستضيف مهرجان السليمانية الرابع لهذا العام أفلاما لمخرجين من 50 دولة، تشمل منتجات أعوام 2018 و2019 في القسمين التنافسيين:

1- «سينما العالم» (دولي) ويتضمن أقسام الآثار السينمائية الطويلة والقصيرة والأعمال الوثائقية وأفلام الانيميشن والتجريبي.

2- «السينما الكردية» (محلي): ويتضمن الأعمال السينمائية الطويلة والقصيرة، الوثائقية، الانيميشن والتجريبي بالاضافة الى إقامة ورش عمل متخصصة في صناعة الأفلام واجتماعات الإنتاج المشترك.

وينطلق هذا الحفل السينمائي البارز تحت شعار «سرطان الأرض» من أيام 1 حتى 7 اكتوبر 2019 في كل من قاعات «سيتي سينما»، «سينما سالم»، صالون «ئه‌من سوور» وفي «قاعة الفن» (ته‌لاري هونه‌ر) في مدينة السليمانية العاصمة الثقافية والفنية لإقليم كردستان العراق.

في مستهل المؤتمر الخبري الخاص بالمهرجان قال «الملا بختيار»، رئيس مهرجان السليمانية السينمائي الدولي بنخسته الرابعة: لحسن الحظ، لم يتوقف المهرجان وتمكنا من بلوغ مهرجان السليمانية الدولي الرابع، ونأمل من خلال

إعلان انطلاق المهرجان ان نكون قد التزمنا بعملنا بعد مرور أربع سنوات من فعالياته.

النسخة الرابعة ستكون مختلفة عن النسخ السابقة

تابع رئيس مهرجان السليمانية السينمائي الدولي الرابع: لذلك ، كونوا على انتظار لأن النسخة الرابعة من مهرجان السليمانية السينمائي الدولي ستكون مختلفة عن الدورات الثلاث السابقة، وإذا كانت هناك انتقادات أو تعليقات

أو اقتراحات حول الثلاث نسخ الماضية من المهرجان، فلا شك قد تم الأخذ بها.

المهرجان هو أحد مراكز التقييم والمنافسة.

وبشأن أهمية انعقاد مهرجان السليمانية السينمائي، قال بختيار: عندما ولدت السينما، لم يكن هناك شك في أن ثقافة السينما لم تكن موجودة في المقام الأول في العالم، رويدا رويدا بدأت تثبت السينما نفسها، واستطاعت تحت عنوان الفن السابع، من الجمع بين الفنون الأخرى وخلق أجواء جديدة في العالم، خاصة في الغرب، بعد هذا خلقت السينما فضاءات عديدة في عالم الفن وهيمنت من بعد ذلك على عالم الفن بشكل كامل. هذا التاريخ الحافل والهيمنة الجديدة في عالم السينما جعلت من المهرجانات أحد أبرز المراكز التنافسية القيّمة في المجتمع.

وأضاف: باتت المهرجانات مكانا لتشجيع وتحفيز الفنانيين وتقديم فن السينما كثقافة جديدة على مستوى العالم. لذلك، فإن المهرجانات، أثناء إنتاج دور السينما واستنساخها، لها دور هام في تعليم الجيل الجديد من المخرجين وتبادل الخبرات.

«سرطان الأرض» شعار مهرجان السليمانية لهذا العام وتطرقت مديرة التنسيق والتخطيط للسليمانية السينمائي، في إشارة إلى شعار المهرجان لهذا العام: في هذا السياق، بناءا على المشرفين عليه وبالاشتراك مع الهيئة العالمية للسينما من أجل السلام Cinema for Peace كهيئة عمل في مواضيع التعايش والبيئة والقضايا العالمية، سيتم عرض أبرز أعمال هذا المركز السينمائي العالمي خلال فعاليات المهرجان.