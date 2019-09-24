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رقم الخبر: 264329 تاريخ النشر: أيلول 23, 2019 الوقت: 15:37 الاقسام: ثقافة وفن  
إيران تصدر «معجم القرآن» باللغة الأردية في الهند

إيران تصدر «معجم القرآن» باللغة الأردية في الهند

أصدر المركز الثقافي الايراني في مدينة «مومباي» الهندية كتاب «معجم القرآن» باللغة الأردية.

أن كتاب «معجم القرآن» باللغة الأردية بقلم الباحث «عباس مهرين» (شوشتري) تم إصداره من قبل المركز الثقافي الايراني في مدينة «مومباي» الهندية.

وتمت ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الأردية من قبل «حجة الإسلام مولانا نثار أحمد زين بوري» في 767 صفحة وتمت طباعته في 5000 نسخة.

جدير بالذكر أن البروفيسور عباس مهرين شوشتري كان أستاذاً بجامعة «ميسور» الهندية، وكان على دراية جيدة بلغات ما قبل الإسلام في إيران وكتب تاريخ الأدب الإيراني في العصر الساساني.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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