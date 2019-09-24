  • الثلاثاء ٢٤ محرم ١٤٤١
  • الثلاثاء , سبتمبر 24, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 264328 تاريخ النشر: أيلول 23, 2019 الوقت: 15:38 الاقسام: ثقافة وفن  
المستشارية الثقافیة الإیرانیة في الفلبين تنظّم حفل تخرّج قرآني

المستشارية الثقافیة الإیرانیة في الفلبين تنظّم حفل تخرّج قرآني

نظمت المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی الفلبین حفل تخرّج طالبات الدورة التعلیمیة الثانیة لدار القرآن الکریم النسویة في الفلبین.

أن المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی الفلبین إحتفلت بتخرج الدفعة الثانیة من طالبات دار القرآن الکریم النسویة في الفلبین.

وحضر الحفل رئیس المرکز الإسلامی في فرنسا حیث ألقی کلمة في الحفل ثم تمّ تکریم الخریجات القرآنیات بإهدائهم شهادات تکریمیة.

ونظمت المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی الفلبین هذه الدورة التعلیمیة القرآنیة للمرة الثانیة بالتعاون مع دار القرآن الکریم الأوروبیة في العاصمة مانیلا.

وحضر الحفل کل من السفیر الإیراني لدی العاصمة مانیلا «محمد تنهایي»، والمستشار الثقافي الإیراني لدی الفلبین «محمد جعفري ملك»، وحشد من الجمهور الإیراني المقیم لدی الفلبین.

 


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0789 sec