أن المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی الفلبین إحتفلت بتخرج الدفعة الثانیة من طالبات دار القرآن الکریم النسویة في الفلبین.

وحضر الحفل رئیس المرکز الإسلامی في فرنسا حیث ألقی کلمة في الحفل ثم تمّ تکریم الخریجات القرآنیات بإهدائهم شهادات تکریمیة.

ونظمت المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی الفلبین هذه الدورة التعلیمیة القرآنیة للمرة الثانیة بالتعاون مع دار القرآن الکریم الأوروبیة في العاصمة مانیلا.

وحضر الحفل کل من السفیر الإیراني لدی العاصمة مانیلا «محمد تنهایي»، والمستشار الثقافي الإیراني لدی الفلبین «محمد جعفري ملك»، وحشد من الجمهور الإیراني المقیم لدی الفلبین.



