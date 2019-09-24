تم التوقيع على اتفاقية تعاون اكاديمي بين جامعتي جيلان الايرانية وجامعة جمهورية اذربيجان التقنية.

وتم التوقيع على الاتفاقية خلال لقاء بين رئيس جامعة جيلان «احمد رضي» مع رئيس وجامعة جمهورية اذربيجان التقنية «ولايت ولي اوف».

وقدم ولي اوف خلال اللقاء شرحا عن نشاطات جامعة اذربايجان التقنية معربا عن سعادته التعاون مع جامعة جيلان.

من جانبه قال رئيس جامعة جيلان خلال اللقاء ان عدد الكادر العلمي في الجامعة 600 استاذ وعدد الطلاب يبلغ 17 الف طالب وطالبة مؤكدا على ضرورة تنمية التعاون الاكاديمي بين الجامعتين.