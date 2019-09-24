  • الثلاثاء ٢٤ محرم ١٤٤١
  • الثلاثاء , سبتمبر 24, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 264326 تاريخ النشر: أيلول 23, 2019 الوقت: 15:37 الاقسام: ثقافة وفن  
تعاون اكاديمي بين جامعتي جيلان الايرانية وجمهورية اذربيجان التقنية

تعاون اكاديمي بين جامعتي جيلان الايرانية وجمهورية اذربيجان التقنية

تم التوقيع على اتفاقية تعاون اكاديمي بين جامعتي جيلان الايرانية وجامعة جمهورية اذربيجان التقنية.

وتم التوقيع على الاتفاقية خلال لقاء بين رئيس جامعة جيلان «احمد رضي» مع رئيس وجامعة جمهورية اذربيجان التقنية «ولايت ولي اوف».

وقدم ولي اوف خلال اللقاء شرحا عن نشاطات جامعة اذربايجان التقنية معربا عن سعادته التعاون مع جامعة جيلان.

من جانبه قال رئيس جامعة جيلان خلال اللقاء ان عدد الكادر العلمي في الجامعة 600 استاذ وعدد الطلاب يبلغ 17 الف طالب وطالبة مؤكدا على ضرورة تنمية التعاون الاكاديمي بين الجامعتين.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 15/9920 sec