اشار السفير الاسباني لدى ايران «ادوارد لوبز بوسكتس»، الى الشهرة العالمية التي يتمتع بها المتحف الوطني الايراني، «بوصفه احد اهم المتاحف في العالم».

وقال لوبز بوسكتس في موتمر صحفي بمناسبة افتتاح «معرض القطع الاثرية لدى متحف اليكانته الاسباني» في مقر المتحف الوطني بطهران: ان ايران واسبانيا تجمع بينهما علاقات مميزة في المجالات السياسية والثقافية؛ موضحا ان هذا المعرض يقدم الحضارة الاسبانية.

وردا على سوال قال السفير الاسباني في طهران ان اسبانيا تحتل المركز الرابع بين الدول الاوروبية من حيث عدد السياح الذين يقصدون ايران والذي يشهد زيادة بنسبة ضعفين سنويا؛ مضيفا ان السياح الاسبان يرغبون في زيارة مدن كاشان واصفهان ويزد وشيراز الايرانية؛ ويمكن ان نقول بان ايران واسبانيا لديهما علاقات مميزة في مجال السياحة والتراث الثقافي.

بدوره، قال مساعد وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية «محمد حسن طالبيان» خلال الموتمر الصحفي ايضا: ان المعرض الذي نظم بالتعاون المشترك بين المتحف الوطني (الايراني) ومتحف اليكانته الاسباني يشكل خطوة قيمة في سياق السلام والتقارب بين البلدان.

واوضح طالبيان، ان اقامة المعارض المشتركة تسهم في تعزيز السلام والصداقة بين الدول؛ متطلعا الى استمرار هذه الفعاليات في المستقبل ايضا.