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رقم الخبر: 264101 تاريخ النشر: أيلول 20, 2019 الوقت: 18:05 الاقسام: عربيات  
السودان يسقط أحكاماً بالإعدام بحق متمرّدين من دارفور
أمر باعتقال شقيق البشير ومسيرات تطالب بمحاكمة رموز نظامه

السودان يسقط أحكاماً بالإعدام بحق متمرّدين من دارفور

أعلن السودان إسقاط أحكام بالإعدام صادرة بحقّ ثمانية متمرّدين من دارفور، في خطوة تندرج في إطار "بناء الثقة" مع الجماعات المسلّحة، في وقت تسعى السلطات إلى إحلال السلام في المنطقة.

وأعلن مجلس السيادة في السودان أنّه أمر أيضًا بإطلاق سراح 18 سجينًا كانوا قد قاتلوا سابقًا القوّات الحكوميّة في دارفور.

وجاء في بيان مكتوب للمتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، أنّ المجلس قرّر "إسقاط أحكام الإعدام عن ثمانية من أعضاء حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور".

وتابع البيان أنّ إطلاق سراح المحكومين الثمانية يشكّل "جزءا من بناء الثقة مع المجموعات المسلّحة وإنفاذًا لاتّفاق مفاوضات" أجريت في جنوب السودان الأسبوع الماضي.

من جانب آخر أمرت النيابة العامة السودانية، الخميس، بإلقاء القبض على شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

هذا وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية إن نيابة دائرة الاختصاص أصدرت أمراً بالقبض على العباس حسن أحمد البشير، شقيق الرئيس المعزول.

وجاء أمر القبض بسبب شكوى تقدمت بها هيئة الجمارك ضد العباس، فيما قالت مصادر إن الشكوى على خلفية قيام العباس بإدخال مركبات وإجراء تسوية مع الجمارك بغرض تقسيط التكاليف الجمركية وحرر شيكات مجدولة حتى العام 2020م.

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
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