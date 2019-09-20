علق موقع "تويتر"، الجمعة، إغلاق حساب المستشار الملكي السعودي السابق، سعود القحطاني، بعد نحو عام من إقالته على خلفية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أمرا ملكيا بإعفاء سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي من منصبه.

وجاء ذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكي عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولا سعوديا، العام الماضي، لدورهم في قتل الصحفي. كذلك، أغلق "تويتر" 4258 حساباً إماراتياً مختصاً بالملفين القطري واليمني.

وقال "تويتر" في هذا الشأن إن الحسابات تعمل حصرياً من الإمارات، وتستخدم أسماء وهمية وتغريدات معظمها حول قطر واليمن. وذكر أن هناك 6 حسابات أخرى مرتبطة بالحكومة السعودية كانت تقدّم نفسها كمنافذ صحفية مستقلة "بينما تغرد الروايات المؤيدة للحكومة السعودية".

وبالتوازي، أزال "تويتر" 267 حساباً تعود لجهات في الإمارات ومصر كانت تنشر "معلومات متعددة الأوجه" تستهدف قطر وإيران.

وقالت الشركة إن هذه الحسابات كانت تدار من قبل شركة خاصة تدعى "DotDev، التي تعرف نفسها على موقعها الإلكتروني على أنها "شركة برامج مخصصة مقرها في أبو ظبي".