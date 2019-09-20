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رقم الخبر: 264099 تاريخ النشر: أيلول 20, 2019 الوقت: 18:03 الاقسام: عربيات  
فرنسا توافق على منح لبنان قرضاً بقيمة 400 مليون يورو

فرنسا توافق على منح لبنان قرضاً بقيمة 400 مليون يورو

أعرب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن شكره لفرنسا لدعم استقرار واقتصاد بلاده، مشيرا إلى أن فرنسا ستمنح بلاده قرضا بقيمة 400 مليون يورو.

وقال الحريري، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي، "أشكر فرنسا باسم كل اللبنانيين لدعمها استقرار واقتصاد لبنان. كما ذكر رئيس الوزراء اللبناني أنه تم توقيع مذكرة نية مع فرنسا لتزويد لبنان بعتاد لتعزيز دفاعاته.

وتابع الحريري "أريد عقد اجتماع لمجموعة سيدر في باريس منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

وتكتسب زيارة العمل التي يقوم بها الجمعة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إلى العاصمة الفرنسية بعدا بارزا وسط الظروف الاقتصادية والمالية البالغة التعقيد التي يعاني منها لبنان، وتطورات إقليمية وعالمية في ضوء الجهد الفرنسي لاحتواء التوترات السائدة ولا سيما بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية.

 

 
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مصدر الخبر: بيروت ـ وكالات
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