ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية الاقتصادية، ان السعودية طلبت من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ما يصل إلى عشرين مليون برميل من الخام، لتزويد مصافي التكرير المحلية في المملكة.

وذكرت الصحيفة الأميركية، انه بعد الهجمات على أكبر منشآت النفط في السعودية في 14 من الشهر الجاري، تتواصل المملكة مع المنتجين الأجانب للحصول على النفط الخام والمنتجات النفطية الأخرى، مما يزيد من تدفقاتها التجارية المعتادة لسد الفجوات في إمداداتها، وللحفاظ على سمعتها كمورد موثوق.

وتسببت الهجمات في وقف نحو نصف إنتاج السعودية من النفط الخام، وهو ما أثر على إمدادات النفط العالمية.

والثلاثاء الماضي، قالت شركة النفط السعودية الحكومية (أرامكو) إنها ستفي بالتزاماتها لتزويد العملاء بينما تقوم بإصلاح الأضرار الناجمة عن الهجمات، وإنه سيتم استخدام الاحتياطيات لإعادة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية خلال أسابيع واستعادة 50% من الإنتاج المفقود.

يشار إلى أن السعودية في العام الماضي أنتجت في المتوسط 3ر10 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم، وصدرت 4ر7 ملايين برميل خام يومياً، بالإضافة إلى مليوني برميل يومياً من المنتجات المكررة، وفقاً لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

من جهتها، قالت شركة كبلر التي ترصد تدفقات النفط: إن صادرات النفط الخام من السعودية استقرت عند نحو 5ر6 ملايين برميل على مدار الأيام الثلاثة المنتهية في الـ18من الشهر الجاري، في أعقاب هجمات على منشآت نفطية في المملكة في مطلع الأسبوع.

هذا وبدأ المواطنون السعوديون يشعرون بأثر ضرب منشأتي شركة أرامكو النفطية في أبقيق وخريص على حياتهم اليومية، حيث يوجد نقص حاد في إمدادات النفط لمحطات المحروقات، ما يضطر السائقين للانتظار لوقت طويل لتأمين الوقود لسياراتهم.

وأظهر مقطع فيديو عشرات السيارات متوقفة أمام محطات محروقات في العاصمة الرياض، بانتظار ملء خزاناتها من (البنزين)؛ وأضاف المواطن السعودي الذي التقط المقطع: ان محطات محروقات أخرى تشهد إزدحاماً شديداً للسيارات بسبب انقطاع الوقود.