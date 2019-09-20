أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عن تسجيل القطاع غير النفطي نمواً بنحو 4ر0 بالمئة في 3 شهور خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 21 يونيو/ حزيران 2019، قياساً بالفترة المناظرة في 2018.

وأوضح عبدالناصر همتي، في تدوينة على الانستغرام، الخميس: بأنه وبالرغم من أن النمو المحقق أقل من القدرة الكامنة، غير أنه مؤمل على ضوء إنكماش الفصول الثلاثة السابقة وبدء إنخفاض معدل التضخم. وبيّن ان النمو جاء على وقع عودة الاستقرار النسبي لسوق الصرف والتخلص من آثار الصدمات الخارجية الناتجة عن الحظر وسياسة الضغوط القصوى الأميركية.