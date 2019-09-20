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رقم الخبر: 264091 تاريخ النشر: أيلول 20, 2019 الوقت: 16:21 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الإيراني: القطاع غير النفطي ينمو 4ر0%

المركزي الإيراني: القطاع غير النفطي ينمو 4ر0%

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عن تسجيل القطاع غير النفطي نمواً بنحو 4ر0 بالمئة في 3 شهور خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 21 يونيو/ حزيران 2019، قياساً بالفترة المناظرة في 2018.

وأوضح عبدالناصر همتي، في تدوينة على الانستغرام، الخميس: بأنه وبالرغم من أن النمو المحقق أقل من القدرة الكامنة، غير أنه مؤمل على ضوء إنكماش الفصول الثلاثة السابقة وبدء إنخفاض معدل التضخم. وبيّن ان النمو جاء على وقع عودة الاستقرار النسبي لسوق الصرف والتخلص من آثار الصدمات الخارجية الناتجة عن الحظر وسياسة الضغوط القصوى الأميركية.

 

 
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