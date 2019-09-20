أكد سفير ايران في دوشنبة، إن طهران إقترحت تأجير ميناء جابهار المطل على بحر عمان الى طاجيكستان في سبيل وصول الأخيرة للمياه الحرة.

وأوضح محمد تقي صابري، لدى اجتماعه مع دلاور قادرزادة، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية برئاسة الجمهورية الطاجيكستانية، ان طهران تحاول ربط دوشنبة بالمياه الحرة. وأكد ان ايران وفي سبيل تحقيق ذلك عملياً اقترحت تأجير الميناء لطاجيكستان في إطار تحقيق مصالح البلدين.

من جهة ثانية، أشار السفير صابري الى أن ايران تصدر لطاجيكستان مختلف المنتجات الصناعية والزراعية.