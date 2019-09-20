سيقام أكبر معرض بحري دولي على مستوى الشرق الأوسط في مدينة بندرعباس (العاصمة البحرية لإيران)، حيث تم توجيه الدعوة لأكثر من 250 طرفاً محلياً وأجنبياً للمشاركة فيه.

ويقام المعرض البحري الدولي للجمهورية الإسلامية الإيرانية إعتباراً من 26 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني في ميناء بندرعباس (جنوب إيران).

ووفقاً لأمانة اللجنة المنظمة للمعرض، فان المعرض البحري الدولي الحادي والعشرين للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يحمل عنوانIRANIMEX 2019 ، سيقام بهدف تعزيز إزدهار الإنتاج والحصول على المركز الاقتصادي الأول في المنطقة، وتقديم أحدث إنجازات وقدرات الصناعة البحرية والملاحة الإيرانية، وتوفير فرص الاستثمار في المجالات البحرية، والموانئ وبناء السفن وتصنيع المعدات والقطع وغيرها.