  • الجمعة ٢٠ محرم ١٤٤١
  • الجمعة , سبتمبر 20, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 264089 تاريخ النشر: أيلول 20, 2019 الوقت: 16:16 الاقسام: اقتصاد  
إيران تستضيف أکبر معرض بحري دولي في الشرق الأوسط

إيران تستضيف أکبر معرض بحري دولي في الشرق الأوسط

سيقام أكبر معرض بحري دولي على مستوى الشرق الأوسط في مدينة بندرعباس (العاصمة البحرية لإيران)، حيث تم توجيه الدعوة لأكثر من 250 طرفاً محلياً وأجنبياً للمشاركة فيه.

ويقام المعرض البحري الدولي للجمهورية الإسلامية الإيرانية إعتباراً من 26 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني في ميناء بندرعباس (جنوب إيران).

ووفقاً لأمانة اللجنة المنظمة للمعرض، فان المعرض البحري الدولي الحادي والعشرين للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يحمل عنوانIRANIMEX 2019 ، سيقام بهدف تعزيز إزدهار الإنتاج والحصول على المركز الاقتصادي الأول في المنطقة، وتقديم أحدث إنجازات وقدرات الصناعة البحرية والملاحة الإيرانية، وتوفير فرص الاستثمار في المجالات البحرية، والموانئ وبناء السفن وتصنيع المعدات والقطع وغيرها.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/6814 sec