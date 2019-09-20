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رقم الخبر: 264088 تاريخ النشر: أيلول 20, 2019 الوقت: 16:14 الاقسام: رياضة  
جماهيرالنادي الملكي تطالب بإقالة "المحتال" زيدان

جماهيرالنادي الملكي تطالب بإقالة "المحتال" زيدان

يبدو أن أيام الفرنسي، زين الدين زيدان، باتت معدودة على رأس الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد، بعدما بدأت فئة عريضة من جماهير الفريق الملكي تطالب بإقالته.

انقلاب جماهير الريال على المدرب الفرنسي، الذي قاد 'الميرينغي' في ولايته الأولى (2016-2018) لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالتتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، جاء بعد المستوى المتذبذب والباهت الذي ظهر به الفريق منذ تسلم زيدان زمام الأمور في ولايته الثانية (منذ مارس 2019 حتى الآن).

وتعرض الفريق في ولاية زيدان الثانية، لهزائم مفاجئة وثقيلة، آخرها لخسارة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأثارت إحصائيات الريال في مباراة سان جيرمان غضب وسخط الجماهير، حيث أظهرت أن لاعبي الفريق الملكي لم يستطيعوا تسديدة أي كرة على مرمى الفريق الباريسي.

هذه النتائج السلبية والأداء غير المقنع، جعل بعض مشجعي الريال يشككون في قدرات زيدان التدريبية، حتى أنهم أرجعوا نجاحاته في ولايته الأولى، لنجم الفريق السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال أحد المشجعين في هذا الصدد لصحفية 'the sun' البريطانية: 'زيدان هو محتال حقيقي. في ولايته الأولى مع ريال مدريد، نجح فقط بفضل أعظم اللاعبين كريستيانو رونالدو'.

صلة بالموضوع علق مشجع آخر: 'بدون رونالدو انتهى زيدان كمدرب، كيف يمكن أن تنفق 500 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين جدد ويلعبون بهذا السوء'.

 
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مصدر الخبر: وكالة المدار بغداد
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