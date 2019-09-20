|رقم الخبر: 264086
|تاريخ النشر: أيلول 20, 2019
|الوقت: 16:14
|الاقسام: رياضة
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الضغوط تتزايد على دي ليخت قبل مباراة يوفنتوس القادمة
مازال الهولندي ماتييس دي ليخت لم يقدم الأداء المتوقع منه مع يوفنتوس مما يترك الجميع في حيرة في عملية تقييمه وخصوصاً بعد أن استقبل يوفنتوس 6 أهداف في أهم مباراتين لعبهما في بداية الموسم أمام أتلتيكو مدريد ونابولي.
وحصل نجم أياكس السابق على فرصة المشاركة بصورة أساسية بدون عناء بعد إصابة الإيطالي الخبير جورجيو كيليني وإعلان ابتعاده لفترة طويلة عن موسم اليوفي الجديد.
وأظهرت وسائل التواصل الاجتماعي أن دي ليخت لم يحصل بعد على الثقة الكبيرة من جانب المشجعين.
حيث كتب أحدهم بعد نهاية مباراة أتلتيكو مدريد بالتعادل 2/2: “دي ليخت يتحول بسرعة لأن يكون فيل جونز الهولندي”.
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