الضغوط تتزايد على دي ليخت قبل مباراة يوفنتوس القادمة مازال الهولندي ماتييس دي ليخت لم يقدم الأداء المتوقع منه مع يوفنتوس مما يترك الجميع في حيرة في عملية تقييمه وخصوصاً بعد أن استقبل يوفنتوس 6 أهداف في أهم مباراتين لعبهما في بداية الموسم أمام أتلتيكو مدريد ونابولي.