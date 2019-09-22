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رقم الخبر: 264085 تاريخ النشر: أيلول 20, 2019 الوقت: 16:14 الاقسام: رياضة  
محمد صلاح وليفربول في أسبوع .. السقوط الأول

محمد صلاح وليفربول في أسبوع .. السقوط الأول

إذا أتيحت لك فرصة في مباراة صعبة في ملعب صعب مثل أمام نابولي في سان باولو وأضعتها سوف تخسر بالتأكيد، ليفربول سقط لأول مرة هذا الموسم في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا، البطولة التي يدخلها وهو بطل يدافع عن يلقبه.

ليفربول لعب قبل مباراة نابولي هذا الموسم 6 مباريات 5 في الدوري الإنجليزي ومباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي وفاز في جميعها، ليكتب سقوطه الأول هذا الموسم أمام نابولي في سان باولو.

نعم ليفربول لم يقدم مباراة خارقة ولكنه لعب لقاء جيد خارج ملعبه وبرأيي لم يستحق الهزيمة بهذه الطريقة في الدقائق العشر الأخيرة من عمر المباراة، وعن طريق ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

ليفربول قدم في أوقات كثيرة أداءاً رائعاً وكأنه يلعب في أنفيلد، لعب بأسلوبه بأريحية في أوقات عديدة، ضغط على نابولي واستحوذ على الكرة ولكن بقى الشيء الأهم، التسجيل.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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