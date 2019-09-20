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رقم الخبر: 264084 تاريخ النشر: أيلول 20, 2019 الوقت: 15:56 الاقسام: دوليات  
موسكو: خطة البنتاغون لاختراق كالينينغراد مؤشر على الغباء

موسكو: خطة البنتاغون لاختراق كالينينغراد مؤشر على الغباء

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر تصريحات ممثلي البنتاغون حول وجود خطة لديهم لاختراق الدفاع الجوي بمنطقة كالينينغراد الروسية، تصريحات غير مسؤولة.

 نحن نعتبر هذه التصريحات غير مسؤولة تماما. ثالثا، نرى مدى سهولة تعامل النخبة السياسية في الولايات المتحدة مع قضايا خطيرة ومعقدة للغاية مثل الأمن والاستقرار العالميين، والقيام بذلك بشكل غير مسؤول، طبقا للأهواء السياسية".

وأضافت "والأهم من ذلك كله أن هذا مؤشر على الغباء: فالأشخاص الأذكياء ذوي البصيرة الذين يعبرون حقا عن مصالح الذين قاموا بتعيينهم أو انتخبوهم يدلون بتصريحات من هذا القبيل، مدركين أنهم يتسببون بذلك في ضرر لسمعة بلادهم".

وبحسب زاخاروفا، فإن هذا قد يكون ذا صلة بالدورة الانتخابية الرئاسية الحالية في الولايات المتحدة.

هذا ونقلت صحيفة "بريكينغ ديفينس"، عن قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وافريقيا، جيفري لي هاريغان، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية، طورت خطة لتدمير أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة كالينينغراد الروسية في حال حدوث عدوان من طرف روسيا.

وتنص الخطة على "عملية شاملة" مع هجمات مشتركة من الجو، البر، البحر، والفضاء، وكذلك هجمات في الفضاء الإلكتروني والحرب الإلكترونية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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