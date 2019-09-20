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رقم الخبر: 264083 تاريخ النشر: أيلول 20, 2019 الوقت: 14:45 الاقسام: سياسة  
خطيب جمعة طهران: أمريكا بدأت بنشر الأكاذيب لفشلها في الضغوط الاقتصادية

خطيب جمعة طهران: أمريكا بدأت بنشر الأكاذيب لفشلها في الضغوط الاقتصادية

أكد خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله محمد علي موحدي كرماني، أن أمريكا بدأت بنشر الأكاذيب لأنها فشلت في ممارسة الضغوط الاقتصادية.

ان آية الله محمد علي موحدي كرماني، نوه في خطبة الجمعة بالعاصمة طهران، إلى أسبوع الدفاع المقدس، قائلا، ان الدفاع له مجالات مختلفة،  وبما في ذلك الاقتصادي، ان الولايات المتحدة ادركت أن الضغط الاقتصادي ليس له أي تأثير ، لذلك انتقلت إلى ضغط نشر الاكاذيب.

ونوه خطيب جمعة طهران المؤقت الى ان العدو مستعد لاختلاق ألاف الأكاذيب من أجل ان يحقق مصالحه الخاصة، مشددا على ضرورة الاهتمام بمجالي الدفاع الاقتصادي والسياسي.

وأوضح آية الله محمد علي موحدي كرماني أن أمريكا  تريد عبر الضغوط الاقتصادية احباط إرادة الشباب ومنعهم من المحاولة وبذل الجهود، قائلا، ان أمريكا تسعى من خلال الضغوط السياسية الى احباط الشعب الايراني، لذلك يجب ان ننتبه الى هذه القضية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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