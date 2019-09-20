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رقم الخبر: 264075 تاريخ النشر: أيلول 20, 2019 الوقت: 14:48 الاقسام: ثقافة وفن  
أنميشن إيراني في مهرجان رود آيلند الأمريكي

أنميشن إيراني في مهرجان رود آيلند الأمريكي

سجل فيلم الانميشن الإيراني «النادل» حضوره في فعاليات مهرجان رود آيلند الأمريكي.

وذلك حسب ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية والفنية بتواجد انميشن «النادل» للمخرجة فرنوش عابدي ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان رود آيلند الامريكي.

هذا ويعتبر المهرجان المذكور معتمداً لدى مهرجان الاوسكار العالمي وبذلك تتأهل الأفلام الفائزة إلى الاوسكار مباشرة.

وتواجد فيلم «النادلة» بين 3000 فيلماً آخر تم إنتخابها من 40 دولة حول العالم.

يذكر أن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان رود آيلند الامريكي سوف تقام في الفترة بين 19 حتى 26 اكتوبر.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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