ترشحت 5 أفلام إيرانية لنيل 5 جوائز من الأقسام المختلفة لمهرجان «Grand OFF» الدولي للأفلام المستقلة بدورته الـ13 في بولندا.

وتنقسم جوائز مهرجان «Grand OFF» التي تتنافس بها الأفلام إلى أفضل إخراج وأفضل فيلم، تصميم موقع والملابس، المونتاج، التصوير، أفضل ممثل وممثلة وغيرهم.

ورشح فيلم «لا تنسى اليوم» للمخرج «أحمد منجمي» لنيل جائزة أفضل فيلم روائي ورشح المخرج «محمد هرمزي» لجائزة أفضل مخرج عن فيلم «Inner self» ورشح فيلم «قارلاواج» لـ«إحسان كمالي» لجائزة أفضل تصوير.

وفي قسم الإنيميشن تم ترشيح فيلم «النسر الأخير» للمخرج «رضا غلتشين» لجائزة افضل انيميشن ورشح فيلم «النسر الأخير» للمخرج «حميد رضا طاهر» لجائزة أفضل ممثل.

وستعقد الدورة الـ13 لجوائز مهرجان «Grand Off» للأفلام المستقلة من 28 نوفمبر وحتى أول ديسمبر في العاصمة البولندية وارسو.