والأفلام التي تمثل ايران في هذا الحدث الفني هي: «بتيلة الأمل» (جوانه اميد) للمخرج سبهر برزكر و«حقيقة حياتي» (حقيقت زندكي من) للمخرج برديا هاشمي و«ورهرام» للمخرج سبهر برزكر و«ستة بيوت» (شش خانه) للمخرج عماد اديب بور.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري وستستمر حتى السابع والعشرين منه في العاصمة روما.

وسيتولى اقامة هذا الحدث الفني وزارة التربية الايطالية تحت شعار «السينما في المدرسة».