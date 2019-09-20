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رقم الخبر: 264072 تاريخ النشر: أيلول 20, 2019 الوقت: 14:49 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان «MEET» الدولي يستضيف افلاما ايرانية

مهرجان «MEET» الدولي يستضيف افلاما ايرانية

يستضيف مهرجان «MEET» الدولي بدورته الخامسة في ايطاليا أربعة افلام ايرانية قصيرة.

والأفلام التي تمثل ايران في هذا الحدث الفني هي: «بتيلة الأمل» (جوانه اميد) للمخرج سبهر برزكر و«حقيقة حياتي» (حقيقت زندكي من) للمخرج برديا هاشمي و«ورهرام» للمخرج سبهر برزكر و«ستة بيوت» (شش خانه) للمخرج عماد اديب بور.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري وستستمر حتى السابع والعشرين منه في العاصمة روما.

وسيتولى اقامة هذا الحدث الفني وزارة التربية الايطالية تحت شعار «السينما في المدرسة».

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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