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رقم الخبر: 264070 تاريخ النشر: أيلول 20, 2019 الوقت: 14:40 الاقسام: منوعات  
رجل يفاجأ بأسد داخل دورة مياه منزله

رجل يفاجأ بأسد داخل دورة مياه منزله

تعرض رجل أمريكي لموقف صادم عندما فوجئ بأسد جبلي داخل دورة مياه منزله.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن صاحب منزل في مدينة سونورا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فوجئ بأسد جبلي يتسلل إلى دورة المياه.

وقام الرجل على الفور بإبلاغ الشرطة التي سرعان ما اكتشفت أن الأسد يفترش الأرض في الحمام.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أفراد الشرطة بالطرق كثيرا على الباب إلى أن خرج الأسد من نافذة الحمام.

وأعلن مكتب الشرطة في المدينة إنه لا ينظر مسؤولو الحياة البرية إلى أن أسد الجبال يمثل خطرا على السلامة العامة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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