تشارك المخرجة الإيرانية فرنوش صمدي في لجنة تحكيم مهرجان «تيرانا» الدولي بدورته السادسة عشرة في البانيا.

وتقوم صمدي الى جانب كبار المخرجين من شتى انحاء العالم بمراجعة وتقييم افلام القسم التنافسي للمهرجان.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري وستستمر حتى التاسع والعشرين منه.

ويعتبر مهرجان «تيرانا» الدولي من أهم المهرجانات في مجال الأفلام القصيرة وتتأهل الأفلام الفائزة بجوائزه الى المشاركة في سباق اوسكار الافلام القصيرة.