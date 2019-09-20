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رقم الخبر: 264068 تاريخ النشر: أيلول 20, 2019 الوقت: 14:49 الاقسام: ثقافة وفن  
ايرانية تشارك في لجنة تحكيم مهرجان «تيرانا» الدولي

ايرانية تشارك في لجنة تحكيم مهرجان «تيرانا» الدولي

تشارك المخرجة الإيرانية فرنوش صمدي في لجنة تحكيم مهرجان «تيرانا» الدولي بدورته السادسة عشرة في البانيا.

وتقوم صمدي الى جانب كبار المخرجين من شتى انحاء العالم بمراجعة وتقييم افلام القسم التنافسي للمهرجان.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري وستستمر حتى التاسع والعشرين منه.

ويعتبر مهرجان «تيرانا» الدولي من أهم المهرجانات في مجال الأفلام القصيرة وتتأهل الأفلام الفائزة بجوائزه الى المشاركة في سباق اوسكار الافلام القصيرة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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