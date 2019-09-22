عثر في الصين على وحش مائي يبلغ طوله 18 مترا، يسبح في نهر يانغتسي. وشوهد الكائن الغامض في مقاطعة هوبي الصينية، بالقرب من محطة "الممرات الثلاثة" التي تعتبر أكبر محطة مائية لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم.

ووفقا لشهود عيان، كان الوحش أسود اللون ويصل طوله إلى نحو 18 مترا، حسبما نشرت صحيفة "الغارديان".

وتقول البروفيسور، وانغ تشون فانغ، من جامعة "هواتشونغ" للعلوم الزراعية، إن هذا الوحش قد يكون ثعبانا نهريا، كون حركته تشبه حركة الثعبان.

وعلى جانب آخر، يزعم صيادو الأسماك المحليين أن هذا الوحش ليس سوى شريط مطاطي كبير الحجم، يستخدم في صنع القوارب.