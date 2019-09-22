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رقم الخبر: 264064 تاريخ النشر: أيلول 20, 2019 الوقت: 14:41 الاقسام: منوعات  
طائرة من دون طيار تنقذ رجلا من هجوم سمكة قرش

طائرة من دون طيار تنقذ رجلا من هجوم سمكة قرش

أنقذ المتحكم بطائرة من دون طيار رجلا يمارس رياضة ركوب الأمواج (الركمجة) على شاطئ "ويري بيتش" في أستراليا، من مهاجمة سمكة قرش.

وحين كانت الطائرة من دون طيار تراقب الشاطئ رأى صاحب الطائرة فجأة سمكة قرش ضخمة تتجه بسرعة نحو الرياضي.

حينها استخدم المتحكم بالطائرة، كريستوفر جوي، نظام مكبر الصوت لدى الطائرة لتنبيه الرجل الذي أزال قدميه من الماء فورا وصوت الحركات السريعة أبعد سمكة القرش.

وقال جوي، لا أظن أن الرجل لاحظ السمكة على الإطلاق، لكنه سمع الرسالة واتجه بسرعة نحو الشاطئ.

وعلق آلاف المستخدمين على الفيديو، حيث كتب أحدهم، هذه الطائرة المسيرة أنقذت حياة الشخص.

وأضاف جوي، بدى طول سمكة القرش ثلاثة او وأربعة أمتار وكانت تتسلل للوصول إلى الرياضي قبل رصد الدرون لها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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