اكد عدد من الطلاب الاجانب المشاركين في الدورة الثالثة من سباق «همدل» لفن الخطابة باللغة الفارسية في طهران، الهادف الى تعزيز خطاب التعاطف والتلاحم الدولي، على ضرورة تعزيز التاخي بين الشعوب وبذل مزيد من الجهود لارساء السلام في العالم.

وانطلقت الدورة الثالثة من السباق يوم الاربعاء 18 سبتمبر، بمشاركة عدد من الطلاب الايرانيين ونظرائهم الاجانب المقيمين في ايران في صالة فردوسي بجامعة طهران.

وشارك في هذه الدورة من المسابقات، طلاب أجانب مقيمون في ايران من نحو 10 دول بما فيها اليمن ولبنان والعراق وسوريا والسنغال والصين وافغانستان.

وتتمحور هذه المنافسات التي تستغرق يوما واحدا حول نهضة الامام الحسين(ع) وعاشوراء، كما تتناول العلاقات الطيبة بين ايران والدول الاخری وقضية السلام في العالم والدور المرموق للطلاب في تعزيز التآخي والتعاطف والتلاحم بين أبناء الشعوب وارساء السلام بينهم؛ حيث يقوم المشاركون بالقاء خطابات باللغة الفارسية حول هذه المحاور وتقوم هيئة الحكام باختيار الطلاب المتميزين في نهاية المطاف.

وعلى هامش هذا السباق، اكد عدد من الطلاب الاجانب المشاركين في تصريحات منفصلة مع مراسل وكالة ارنا، على ضرورة اقامة مثل هذه الفعاليات في مختلف الدول لتعزير روح الاخاء بين الشعوب؛ مشيدين بهذه الخطوة الحميدة التي اتخذتها ايران في هذا المجال.

وشددوا على ان ايران تؤكد من خلال اقامة برامج ثقافية من هذا القبيل، اهتمامها بالقضايا الانسانية بين الشعوب ومد جسور التعاون خاصة في المجال الثقافي.

وقال الطالب الجامعي الافغاني «محمد هاشم رضائي» الذي يدرس حاليا في فرع الكيمياء بمرحلة الماجيستر في جامعة الشهيد بهشتي، ان المشاركين الافغان زاد عددهم في منافسات هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية؛ الامر الذي يدل على ان المواطنين الافغان لديهم اهتمام أكبر للتطور والتقدم نحو الامام خاصة مع وجود خبراء مخضرمين في ايران في مجال فن الخطابة مشيدا بمبادرة ايران في اقامة هذا السباق.

واكد، ان اقامة هذه المنافسات تسهم في مزيد من توطيد العلاقات بين ايران وافغانستان في مجال الثقافة والفن.