ويفيد موقع Food News، استناداً إلى موضوع لعلماء من الصين نشرته مجلة The American Journal of Chinese Medicine، المُتخصصة بنشر أنباء عن التغذية الصحية، بأن تناول «فاكهة الراهب» (أرهات) التي تسمى باللغة اللاتينية Siraitia grosvenorii لفترة 10 أشهر أبطأ شيخوخة الفئران المخبرية. وقد فسّر الخبراء هذا، بأن هذه الفاكهة تحفّز وظيفة الخلايا الجذعية المكونة للدم في نخاع العظام، الذي يولد خلايا الدم الحمراء ويُجدّدها. ووفقاً للخبراء، فإن نتائج هذه التجارب، ستكون نفسها عند البشر. وعلى أساس هذه التجارب استنتج الباحثون، أن تناول ثمار «فاكهة الراهب» يمكن أن يطيل عمر الإنسان لأنها تحسن وظائف الخلايا الجذعية.