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رقم الخبر: 264062 تاريخ النشر: أيلول 20, 2019 الوقت: 14:42 الاقسام: منوعات  
اكتشاف فاكهة تبطئ الشيخوخة

اكتشاف فاكهة تبطئ الشيخوخة

اكتشف الخبراء من نتائج التجارب التي أجروها على الفئران المخبرية، أن تناول ثمار يُطلق عليها «فاكهة الراهب» يُساعد على إبطاء الشيخوخة.

 ويفيد موقع Food News، استناداً إلى موضوع لعلماء من الصين نشرته مجلة The American Journal of Chinese Medicine، المُتخصصة بنشر أنباء عن التغذية الصحية، بأن تناول «فاكهة الراهب» (أرهات) التي تسمى باللغة اللاتينية Siraitia grosvenorii لفترة 10 أشهر أبطأ شيخوخة الفئران المخبرية. وقد فسّر الخبراء هذا، بأن هذه الفاكهة تحفّز وظيفة الخلايا الجذعية المكونة للدم في نخاع العظام، الذي يولد خلايا الدم الحمراء ويُجدّدها. ووفقاً للخبراء، فإن نتائج هذه التجارب، ستكون نفسها عند البشر. وعلى أساس هذه التجارب استنتج الباحثون، أن تناول ثمار «فاكهة الراهب» يمكن أن يطيل عمر الإنسان لأنها تحسن وظائف الخلايا الجذعية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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