تستخدم وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» خزّان مياه ضخماً لمساعدة روّادها في الاستعداد للعودة إلى القمر في عام 2024، ويُساعد الإعداد المائي رواد الفضاء على مُحاكاة ما سيكون عليه العيش والعمل في بيئة منخفضة الجاذبية.

وقالت «ناسا»: «روّاد فضاء ناسا يرتدون سترات وحقائب ظهر ثقيلة لمُحاكاة المشي على سطح القمر الذي يملك سدس الجاذبية على الأرض»، وأصدرت وكالة الفضاء الأمريكية صوراً حديثة من مختبر Neutral Buoyancy الموجود في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، لشرح كيفية استخدام رواد الفضاء للمُنشأة، وعادة ما يستخدم هذا المرفق لتدريب رواد الفضاء على السير في الفضاء خارج المحطة الفضائية الدولية، ويقوم الرواد حالياً بالتدرب على المشي فوق سطح القمر، حيث أوضحت «ناسا»: «أن الفريق يتنقل ويقوم بإعداد المسكن وجمع العينات والقيام بالتجارب تماماً مثل ما يتوجب فعله على سطح القمر». وتعتزم وكالة الفضاء الأمريكية إعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2024 كجزء من برنامج «أرتاميس».