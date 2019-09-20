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رقم الخبر: 264055 تاريخ النشر: أيلول 20, 2019 الوقت: 14:45 الاقسام: منوعات  
فرنسا: اصطياد نمر أسود "لص" يتجول على أسطح المنازل

فرنسا: اصطياد نمر أسود "لص" يتجول على أسطح المنازل

تمكن عمال الطوارئ من اصطياد حيوان غير عادي كان يتسكع مترقبا فرائسه على أسطح المنازل والمنشآت في مدينة ليل الفرنسية، وهو نمر أسود.

وسارع عمال الإطفاء والبيطريون للاستجابة بعدما أبلغ سكان أحد الأحياء القريبة من ليل، عن قطة ضخمة رصدت "تتجول فوق مجاري الصرف السكنية" ليل الأربعاء.

والتقطت صور بعد وصول فريق الإطفاء للنمر وهو يحاول تهيئة مكان لإقامته في منزل ويجثم على حافة أحد المباني ويمر بسرعة أمام نافذة مغلقة.

وبعد أن انتهى عمال الإطفاء من تأمين محيط تسلل النمر اللص إلى داخل أحد المنازل حيث حاصره العمال هناك.

تم تخدير النمر بسهم مخدر ووضع في قفص، ولم يتبين من أين أتى ولا ما إذا كان فر من حديقة حيوان.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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