تم تكريم شركات معرفية إيرانية في المراسم الختامية لمعرض ITU Telecom World الدولي بالمجر لعام 2019.

وفي هذا الصدد قالت مديرة قسم تدعيم صندوق الإبداعات في إيران مرضية شاوردي إنّ هذه الفعالية تتيح لكافة الشركات المشاركة بها لا سيما الناشئة فرصة للتباحث بشأن أبرز المستجدات بمجال تقنية المعلومات وتحديد حاجات المستخدمين والتعرف على المستثمرين والشركات الرائدة بهذا المجال.

ووصفت هذه الفعالية بأوثق وأهم مبادرة يقيمها الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعرف باختصار باسم (ITU).

وأشارت إلى مشاركة 6 شركات إيرانية في الفعالية المذكورة بينها 4 شركات معرفية.

وأضافت أنّ الجهات المعنية بالمعرض المذكور قامت بتكريم الشركات المتفوقة بينها ثلاث شركات إيرانية حازت على شهادات تقدير للمرة الأولى.

وتابعت: إنه تم تكريم شركة "كارخانجات مخابراتي إيران" المعرفية لنشاطاتها فضلاً عن شركة "فناوري اطلاعات ميهن" التي اختيرت كأفضل شركة استخدمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل إبداعي كما قدمت مشروعاً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات حيث تصدر جميع المشاريع بحقل SME)) 150 مشروعا وحاز على المرتبة الأولى.

واستطردت قائلة إنّ شركة "اتصال صنعت ميانه" أجرت محادثات مع مساعد وزير التقنية والاتصالات الآذربيجاني حيث تم الاتفاق على نقل تجاربها المعلوماتية بشأن NB-IoT إلى شركة آذرسل (نظام التشغيل الآذربيجاني للاتصالات).

وخلصت إلى أنّ الأمين العام للمبادرة المذكورة قام بتكريم الجهة المعنية بإقامة صالات الشركات الإيرانية في المعرض المذكور ومنحها شهادة تقديرية.

وفي هذا السياق زار مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الآذربيجاني الصالات الإيرانية في المعرض المذكور.

ويشار الى أنّ المعرض المذكور بدأ أعماله في 9 واستمر لغاية 12 ايلول/ سبتمبر في العاصمة المجرية بودابست.