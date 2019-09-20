حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان ترسم حقول زهور عباد الشمس في منطقة كالبوش التابعة لمحافظة سمنان وسط ايران اواخر الصيف صورة جميلة لجهود المزارعين. وتم في العام الماضي حصاد 887 طن من انواع البذور الزيتية في المحافظة.