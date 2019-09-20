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رقم الخبر: 264035 تاريخ النشر: أيلول 20, 2019 الوقت: 14:47 الاقسام: الوسائط المتعددة  
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان

حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان

ترسم حقول زهور عباد الشمس في منطقة كالبوش التابعة لمحافظة سمنان وسط ايران اواخر الصيف صورة جميلة لجهود المزارعين. وتم في العام الماضي حصاد 887 طن من انواع البذور الزيتية في المحافظة.
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
حقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنانحقول عباد الشمس بمنطقة كالبوش في محافظة سمنان
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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