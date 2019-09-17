فجر ليتشي، الصاعد حديثا، مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن حقق فوزه الأولى هذا الموسم في "السيري آ" في عقر دار تورينو بنتيجة (1-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم الإثنين، في ختام الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب (تورينو الأولمبي)، افتتح المهاجم البرازيلي دييجو فارياس باب التسجيل لليتشي في الدقيقة 35 وهو الهدف الذي انتهى به هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني وتحديدا الدقيقة 58 عدَل المهاجم الدولي أندريا بيلوتي الكفة من نقطة الجزاء.

ولكن بحلول الدقيقة 73 وضع ماركو مانكوسو الضيوف من جديد في المقدمة بالهدف الثاني.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لليتشي في الموسم بعد خسارتين متتاليتين ليحصد أول 3 نقاط له، ويحتل المركز الثامن عشر.

في المقابل، سقط "التورو" في فخ الخسارة الأولى له بعد انتصارين متتاليين ليفشل في مجاورة صاحب العلامة الكاملة، إنتر ميلانو في الصدارة.

وتجمد رصيد تورينو عند 6 نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف خلف نابولي وأتالانتا على الترتيب.