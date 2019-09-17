تكفل الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بأهلي جدة، بالشرط الجزائي للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني السابق للفريق وقيمته 8 ملايين ريال.

وظل الشرط الجزائي مشكلة تقف أمام تنفيذ قرار إقالة برانكو، بعد أن تمسك المدرب بالحصول على قيمته كاملة.

وعلم أن الإدارة الأهلاوية، توصلت لاتفاق نهائي مع مدرب جديد، وترفض الإعلان عنه الآن حتى يتم وضع اللمسات الأخيرة على العقد، على أن يتولى صالح المحمدي مدرب فئة الناشئين تدريب الفريق لحين وصوله.

كما قررت إدارة أهلي جدة، الاستغناء عن لاعب الوسط البوسني ألفيس ساريتش ومواطنه المدافع إرفين زكانوفيتش في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم التعاقد معهما في الميركاتو الصيفي الماضي.

كما استقرت إدارة الأهلي على عدم التجديد للاعب مصطفى بصاص، الذي أعاده المدرب المقال إلى الفريق رغم ابتعاده عن الملاعب منذ الموسم الماضي.

كما تتجه النية إلى الاستغناء عن أكثر من لاعب محلي في الانتقالات المقبلة.