حظيت بيانكا أندريسكو المتوجة بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس هذا الشهر باستقبال الأبطال الإثنين بعد وصولها إلى مسقط رأسها في ميسيسوجا في كندا للاحتفال بانتصارها.

وتحولت أندريسكو، التي هزمت سيرينا وليامز لتصبح أول بطلة كندية على الإطلاق لإحدى البطولات الأربع الكبرى، سريعا إلى معشوقة للجماهير في بلدها.

وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو ضمن مشجعيها في التجمع الذي أقيم في إحدى ضواحي تورونتو.

وكتب ترودو في حسابه على تويتر: "في كندا، كل شيء ممكن. أنت مصدر إلهام، ونحن جميعا فخورون بك".

وفي نهاية التجمع تم الكشف عن لافتة مرورية كتب عليها "طريق أندريسكو" تكريما للاعبة البالغ عمرها 19 عاما.

وكتبت أندريسكو المصنفة الخامسة عالميا في حسابها على تويتر مع صور للجماهير التي تلوح بالأعلام الكندية في المناسبة "إنه يوم لن أنساه على الإطلاق".