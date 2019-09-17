احرز المصارع الايراني " امير قاسمي منجزي" بطاقة التأهل لاولمبياد طوكيو وهي الاولى للمصارعة الايرانية وذلك بعد تأهله الى الدور نصف النهائي ضمن بطولة العالم للمصارعة الرومانية في كازاخستان 2019.

وقد فاز المصارع الايراني" امير قاسمي منجزي" في الوزن 130كغم في المرحلة الاولى على التشيكي «استبان داوید» بنتيجة 3-1 وبعدها على الروسي«سرغئی سیمینوف» 6-4 وفي المرحلة الثالثة على الاوزبكي «مومینجان عبد الله یف» 3-1 .

فهو علاوة على نيله بطاقة التأهل لاولمبياد طوكيو2020 تأهل الى الدور نصف نهائي ببطولة العالم للمصارعة الرومانية في كازاخستان 2019.