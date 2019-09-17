حقق فريق برسبوليس فوزا مهما على صنعت نفط آبادان بهدف وحيد في ختام مباريات المرحلة 3 من الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم.

وتأتي اهمية الفوز لبرسبوليس كونه يعطيه دفعة معنوية جيدة قبل لقاء ديربي العاصمة يوم الاحد القادم مع غريمه التقليدي استقلال طهران الذي تعادل امام مضيفه فريق نفت مسجد سليمان 1-1 .

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاثنين على ستاد "آزادي" بطهران بحضور 10 الاف متفرج تقدم برسبوليس بهدف سجله محمد حسين كنعاني زادكان في الدقيقة 57 عندما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لم يفلح حارس صنعت نفط آبادان من التصدي لها ودخلت المرمى على يساره.

وبعد الهدف سعى صنعت نفت آبادان لتعديل النتيجة وكثف هجماته على مرمى برسبوليس الذي راى الفرصة سانحة لشن هجمات مرتدة اتسم بعضها بالخطورة ومنها فرصتان ذهبيتان اضاعهما علي عليبور في الدقائق الاخيرة من المباراة.

وتغاظى الحكم عن ركلة جزاء لبرسبوليس في الدقيقة 80 عندما ارتطمت الكرة بيد مدافع صنعت نفت آبادان داخل منطقة الجزاء.

ومع انتهاء مباريات المرحلة الثالثة يتصدر "شهر خودرو مشهد" الدوري الايراني الممتاز برصيد 9 نقاط يليه سباهان اصفهان برصيد 7 نقاط ومن ثم سايبا بنفس الرصيد، فيما ياتي برسبوليس في المركز الرابع وله 6 نقاط وتجمد رصيد صنعت نفت آبادان عند 4 نقاط في المركز السابع.