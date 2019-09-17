|رقم الخبر: 263770
|تاريخ النشر: أيلول 17, 2019
|الوقت: 11:40
|الاقسام: محليات
|
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الثلاثاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء:
ایران
📌قمة أنقرة للاتفاق حول سوریا ولتعزیز العلاقات بین ایران وروسیا وترکیا
📌المتحدث باسم الحکومة: ایران لن تتفاوض مع امریکا تحت ظل العقوبات
📌"علي أکبر صالحي" یحذر من مخاطر الاحادیة الامریکیة
جمهوري اسلامي
📌روحاني في قمة انقرة یؤکد علی وحدة اراضي سوریا وسیادتها
📌زنغنة: لاول مرة، استخراج ایران من حقل بارس الجنوبي یفوق قطر
📌الحشد الشعبي وقوات الامن العراقیة تبدأ بعملیة "ارادة النصر" الخامسة
📌سوریا تؤکد علی ضرورة تحریر الاراضي التي یسیطر علیها الاکراد الموالون لامریکا
📌توقیف سفينة تهرب الدیزل الایراني الی الامارات
کیهان
📌روحاني في القمة الثلاثیة یدعو المجتمع الدولي الی مواجهة الممارسات العدائیة للکیان الصهیوني في سوریا ولبنان والعراق
📌الحکومة العراقیة: حملات الطائرات المسیرة من فعل "اسرائیل"
📌معهد اسبکت للطاقة: السعودیة ستتحول الی دولة تستورد النفط
📌البیت الابیض یمارس ضغوطاً شدیدة علی الحکومة اللبنانیة للافراج عن جاسوس الصهاینة
📌امریکا والسعودیة تتهمان ایران من دون أدلة بعد هجوم انصارالله علی المنشآت النفطیة
آرمان ملي
📌اعضاء المکتب السیاسي لطالبان یزورون طهران
📌آیة الله مصطفى محقق داماد: ادارة المجتمع لا ینبغي أن تکون في ید أشخاص جهلة
آفتاب یزد
📌الخارجیة الایرانیة: لن یحصل لقاء بین روحاني وترامب في نیویورك
📌خبیر في شؤون افغانستان: دول المنطقة لابد أن تشارك في مباحثات السلام مع طالبان
شرق
📌جهانغیري: نستخدم کل طاقاتنا لتصدیر النفط
دنیاي اقتصاد
📌روحاني یؤکد خلال اللقاء بأردوغان علی مواصلة التعاون حتی اجتثاث الارهاب
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر