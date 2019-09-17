فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء:

ایران

📌قمة أنقرة للاتفاق حول سوریا ولتعزیز العلاقات بین ایران وروسیا وترکیا

📌المتحدث باسم الحکومة: ایران لن تتفاوض مع امریکا تحت ظل العقوبات

📌"علي أکبر صالحي" یحذر من مخاطر الاحادیة الامریکیة

جمهوري اسلامي

📌روحاني في قمة انقرة یؤکد علی وحدة اراضي سوریا وسیادتها

📌زنغنة: لاول مرة، استخراج ایران من حقل بارس الجنوبي یفوق قطر

📌الحشد الشعبي وقوات الامن العراقیة تبدأ بعملیة "ارادة النصر" الخامسة

📌سوریا تؤکد علی ضرورة تحریر الاراضي التي یسیطر علیها الاکراد الموالون لامریکا

📌توقیف سفينة تهرب الدیزل الایراني الی الامارات

کیهان

📌روحاني في القمة الثلاثیة یدعو المجتمع الدولي الی مواجهة الممارسات العدائیة للکیان الصهیوني في سوریا ولبنان والعراق

📌الحکومة العراقیة: حملات الطائرات المسیرة من فعل "اسرائیل"

📌معهد اسبکت للطاقة: السعودیة ستتحول الی دولة تستورد النفط

📌البیت الابیض یمارس ضغوطاً شدیدة علی الحکومة اللبنانیة للافراج عن جاسوس الصهاینة

📌امریکا والسعودیة تتهمان ایران من دون أدلة بعد هجوم انصارالله علی المنشآت النفطیة

آرمان ملي

📌اعضاء المکتب السیاسي لطالبان یزورون طهران

📌آیة الله مصطفى محقق داماد: ادارة المجتمع لا ینبغي أن تکون في ید أشخاص جهلة

آفتاب یزد

📌الخارجیة الایرانیة: لن یحصل لقاء بین روحاني وترامب في نیویورك

📌خبیر في شؤون افغانستان: دول المنطقة لابد أن تشارك في مباحثات السلام مع طالبان

شرق

📌جهانغیري: نستخدم کل طاقاتنا لتصدیر النفط

دنیاي اقتصاد

📌روحاني یؤکد خلال اللقاء بأردوغان علی مواصلة التعاون حتی اجتثاث الارهاب