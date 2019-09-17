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رقم الخبر: 263764 تاريخ النشر: أيلول 17, 2019 الوقت: 11:04 الاقسام: سياسة  
عراقجي يؤكد على حل قضية كشمير عبر الحوار بين الهند وباكستان

عراقجي يؤكد على حل قضية كشمير عبر الحوار بين الهند وباكستان

اكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي على حل وتسوية قضية كشمير عبر الحوار بين الهند وباكستان، معربا عن امله باحترام حقوق المسلمين في هذه المنطقة وازالة القيود المفروضة عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عراقجي مع نائب الخارجية الهندي ويجي غوكلة والوفد المرافق له في طهران الاثنين في اطار الجولة الـ 16 للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية، اضافة الى خارطة الطريق للعلاقات الثنائية خلال العام القادم.

واعرب الجانبان عن سرورهما للتاثيرات الايجابية لاستخدام العملة الوطنية والزيادة اللافتة لحجم التبادل بين ايران والهند خلال العام الاخير واكدا ضرورة المزيد من تطوير العلاقات خاصة في مجالات مهمة كالتجارة والنقل والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والاتصالات والبنوك والضمان والاستثمارات.

وفي الاجتماع اكد عراقجي ضرورة حل وتسوية قضية كشمير عبر الحوار بين الهند وباكستان في ظل اعتماد اساليب سلمية وعادلة.

واشار الى العلاقات التاريخية للشعب الايراني مع المسلمين في منطقة كمشير، معربا عن امله باحترام حقوق المسلمين في هذه المنطقة وازالة القيود المفروضة عليهم.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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