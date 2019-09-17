  • الثلاثاء ١٧ محرم ١٤٤١
  • الثلاثاء , سبتمبر 17, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263763 تاريخ النشر: أيلول 17, 2019 الوقت: 10:59 الاقسام: سياسة  
بعيدي نجاد: المحكمة البريطانية ترفض دعوى امريكية بإدانة ايران

بعيدي نجاد: المحكمة البريطانية ترفض دعوى امريكية بإدانة ايران

قال السفير الايراني في لندن "حميد بعيدي نجاد" ان المحكمة البريطانية العليا رفضت دعوى اقامها محامون امريكيون ضد ايران بشأن تعويض ضحايا جنود امريكان في قاعدة الخبر السعودية بمبلغ 512 مليون دولار.

وكتب بعيدي نجاد في صفحته الشخصية على تويتر ان المحكمة البريطانية العليا وبعد مداولات استمرت سبع سنوات رفضت دعوى اقامها محامون امريكيون ضد ايران بشأن تعويض ضحايا جنود امريكان في قاعدة الخبر السعودية بمبلغ 512 مليون دولار، معلنة ان حكم المحاكم الامريكية لا يسري على الدول الاخرى وان هذه القضية لايمكن متابعتها في النظام القضائي البريطاني.

واضاف سفير ايران لدى لندن ان رأي المحكمة البريطانية العليا اغلق الباب امام رفع دعاوي امريكية ضد ايران في محاكمها.

واعتبر بعيدي نجاد هذا الحكم ذو أهمية نظرًا لقرار كندا الأخير لبيع ممتلكات الحكومة الإيرانية هناك ويوضح كيف تنتهك الولايات المتحدة وكندا المعايير الدولية الأساسية..

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/5197 sec