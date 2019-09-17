اشار سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الى اعادة الطلب الامريكي بالتفاوض مع ايران، مبينا ان غايتهم من حيلة التفاوض هو فرض مطالبهم واثبات تأثير الضغط الاقصى ضد ايران.

وقال سماحته ان ممارسة سياسة الضغط الاقصى على ايران لا قيمة لها "شروى نقير" وان جميع المسؤولين في الجمهورية الاسلامية يعتقدون بصوت واحد انه لن يكون هناك تفاوض مع امريكا وفي اي مستوى كان.

وأوضح قائد الثورة الإسلامية في حديث له صباح اليوم الثلاثاء، خلال جلسة خارج الفقه أن جميع المسؤولين في إيران على اعتقاد بأنه لن تكون هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة في أي مستوى، مبينا أن هدف الأميركيين من الدعوة مجدداً إلى المفاوضات هو لفرض إرادتها على إيران وإثبات تأثير سياسة الضغط.

واعتبر اية الله الخامنئي، ان تكرار طرح التفاوض من قبل الاميركيين خدعة لفرض مطالبهم والبرهنة على تأثير الضغوط القصوى، مؤكدا ان سياسة الضغوط القصوى ليس لها ادنى قيمة وجميع المسؤولين الايرانيين يعتقدون بعدم التفاوض مع اميركا.

واضاف سماحته ان العدو فعل كل ما كان باستطاعته لكنه لم ولن يحقق شيئا والشعب الايراني سينتصر على الاعداء لاسيما اميركا وتابع قائلا: على الجميع ان يعلموا بأن الخديعة هي هدف الاميركيين من تكرار موضوع التفاوض مع ايران.

يتبع...